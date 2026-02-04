https://ria.ru/20260204/piton-2072336581.html
Найденного в Индонезии питона признали самой длинной дикой змеей
Найденного в Индонезии питона признали самой длинной дикой змеей - РИА Новости, 04.02.2026
Найденного в Индонезии питона признали самой длинной дикой змеей
Гигантский самец сетчатого питона (Malayopython reticulatus), обнаруженный в индонезийской провинции Сулавеси, официально признан самой длинной дикой змеёй из...
ДЖАКАРТА, 4 фев — РИА Новости.
Гигантский самец сетчатого питона (Malayopython reticulatus), обнаруженный в индонезийской провинции Сулавеси, официально признан самой длинной дикой змеёй из тех, что когда-либо измеряли, сообщила организация
, отвечающая за Книгу рекордов Гиннесса.
По данным организации, длина найденного в округе Марос в конце 2025 года сетчатого питона от головы до кончика хвоста составила 7,22 метра. При полном расслаблении под анестезией змея могла бы быть как минимум на 10% длиннее — до 7,9 метра, однако специалисты отказались от подобных процедур из-за рисков для животного.
«
"Внимание к уникальному экземпляру должно способствовать защите как самой змеи, так и других крупных рептилий", - говорится в сообщении о новом рекорде.
Была также зафиксирована и масса питона — 96,5 килограммов.
Питон получил имя "Ибу Барон" ("Баронесса") и сейчас находится под опекой местного защитника природы Буди Пурванто, который организовал на своей территории в Маросе своеобразный приют для змей.