Найденного в Индонезии питона признали самой длинной дикой змеей

По данным организации, длина найденного в округе Марос в конце 2025 года сетчатого питона от головы до кончика хвоста составила 7,22 метра. При полном расслаблении под анестезией змея могла бы быть как минимум на 10% длиннее — до 7,9 метра, однако специалисты отказались от подобных процедур из-за рисков для животного.