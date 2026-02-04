Посадившему самолет под Новосибирском пилоту предложили работу в Азии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, сообщил РИА Новости, что его позвали работать в азиатскую авиакомпанию.

"Да, так и есть. Куда именно - говорить не буду", – сказал собеседник агентства.

Сергей добавил, что на прошлом месте работы, в " Уральских авиалиниях ", некоторые его коллеги дали "ему негативный отзыв".

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи Омск , 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска . Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.

Белова обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей. В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, а Омский областной суд 20 января утвердил это решение.