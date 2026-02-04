https://ria.ru/20260204/pilot-2072114681.html
Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, сообщил РИА Новости, что его позвали работать в азиатскую авиакомпанию. РИА Новости, 04.02.2026
Посадившему самолет под Новосибирском пилоту предложили работу в Азии
РИА Новости: посадившего самолет в поле пилота Белова позвали работать в Азию
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, сообщил РИА Новости, что его позвали работать в азиатскую авиакомпанию.
"Да, так и есть. Куда именно - говорить не буду", – сказал собеседник агентства.
Сергей добавил, что на прошлом месте работы, в "Уральских авиалиниях
", некоторые его коллеги дали "ему негативный отзыв".
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи
в Омск
, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе
в 180 километрах от Новосибирска
. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.
Белова обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей. В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, а Омский областной суд 20 января утвердил это решение.
Как ранее уточняли РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", у перевозчика нет финансовых претензий к Белову, и иски имущественного характера к нему не предъявлялись. Сам Белов 15 апреля 2024 года уволился из авиакомпании по собственному желанию после окончания расследования и выхода отчета, отмечал перевозчик.