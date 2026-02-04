Рейтинг@Mail.ru
Посадившему самолет под Новосибирском пилоту предложили работу в Азии - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:28 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/pilot-2072114681.html
Посадившему самолет под Новосибирском пилоту предложили работу в Азии
Посадившему самолет под Новосибирском пилоту предложили работу в Азии - РИА Новости, 04.02.2026
Посадившему самолет под Новосибирском пилоту предложили работу в Азии
Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, сообщил РИА Новости, что его позвали работать в азиатскую авиакомпанию. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:28:00+03:00
2026-02-04T10:28:00+03:00
убинский район
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895773344_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_55a44748250f0f3e7f1560a4550b52cf.jpg
https://ria.ru/20260128/gosduma-2070761350.html
https://ria.ru/20260124/rassledovanie-2070006887.html
убинский район
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895773344_35:0:1246:908_1920x0_80_0_0_333a85ec53ba6080795a26637db63a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
убинский район, новосибирск
Убинский район, Новосибирск
Посадившему самолет под Новосибирском пилоту предложили работу в Азии

РИА Новости: посадившего самолет в поле пилота Белова позвали работать в Азию

© РИА Новости / Западно-Сибирская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкСамолет, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
Самолет, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Самолет, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Пилот Сергей Белов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, сообщил РИА Новости, что его позвали работать в азиатскую авиакомпанию.
"Да, так и есть. Куда именно - говорить не буду", – сказал собеседник агентства.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В ГД предложили покрыть расходы по иску к посадившему самолет в поле пилоту
28 января, 13:48
Сергей добавил, что на прошлом месте работы, в "Уральских авиалиниях", некоторые его коллеги дали "ему негативный отзыв".
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.
Белова обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей. В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, а Омский областной суд 20 января утвердил это решение.
Как ранее уточняли РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", у перевозчика нет финансовых претензий к Белову, и иски имущественного характера к нему не предъявлялись. Сам Белов 15 апреля 2024 года уволился из авиакомпании по собственному желанию после окончания расследования и выхода отчета, отмечал перевозчик.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
СК не нашел вины "Уральских авиалиний" в посадке самолета в поле
24 января, 02:55
 
Убинский районНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала