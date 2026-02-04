https://ria.ru/20260204/petarda-2072065783.html
В Италии арестовали бросившего петарду во вратаря фаната "Интера"
2026-02-04T00:49:00+03:00
2026-02-04T00:49:00+03:00
2026-02-04T02:52:00+03:00
футбол
происшествия
италия
эмиль аудеро
интер
кремонезе
серия а (чемпионат италии по футболу)
спорт
италия
2026
Новости
ru-RU
В Италии арестовали бросившего петарду во вратаря "Кремонезе" фаната "Интера"
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полиция Кремоны задержала болельщика миланского "Интера" по подозрению в броске петарды в сторону вратаря "Кремонезе" Эмиля Аудеро во время матча 23-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, арест был произведен во вторник. Задержанным оказался 19-летний мужчина, предположительно входящий в ультрас "Интера". Установить личность вероятного правонарушителя удалось благодаря анализу записей видеокамер со стадиона. Ранее подозреваемым считался госпитализированный мужчина, у которого в руке взорвалась петарда во время этого матча.
Встреча прошла в воскресенье в Кремоне и завершилась победой "Интера" со счетом 2:0. На 49-й минуте в штрафной Аудеро возле ног вратаря взорвалась петарда, голкипер упал на газон и откатился в сторону ворот. После осмотра врачами он смог продолжить игру, которая возобновилась спустя три минуты.
Ранее на фоне инцидента министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози принял решение запретить болельщикам "Интера" приобретать билеты и посещать гостевые матчи до 23 марта. При этом запрет не распространяется на матч 28-го тура Серии А против "Милана", в котором "Интер" выступит в роли номинальной гостевой команды. Оба клуба проводят домашние матчи на одном стадионе.