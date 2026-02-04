В Италии арестовали бросившего петарду во вратаря фаната "Интера"

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полиция Кремоны задержала болельщика миланского "Интера" по подозрению в броске петарды в сторону вратаря "Кремонезе" Эмиля Аудеро во время матча 23-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, арест был произведен во вторник. Задержанным оказался 19-летний мужчина, предположительно входящий в ультрас "Интера". Установить личность вероятного правонарушителя удалось благодаря анализу записей видеокамер со стадиона. Ранее подозреваемым считался госпитализированный мужчина, у которого в руке взорвалась петарда во время этого матча.

Встреча прошла в воскресенье в Кремоне и завершилась победой "Интера" со счетом 2:0. На 49-й минуте в штрафной Аудеро возле ног вратаря взорвалась петарда, голкипер упал на газон и откатился в сторону ворот. После осмотра врачами он смог продолжить игру, которая возобновилась спустя три минуты.