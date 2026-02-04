https://ria.ru/20260204/peskov-2072178648.html
Песков заявил о продолжении СВО
Песков заявил о продолжении СВО - РИА Новости, 04.02.2026
Песков заявил о продолжении СВО
Пока соответствующие решения Киевом не приняты, Россия продолжает специальную военную операцию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:21:00+03:00
2026-02-04T13:21:00+03:00
2026-02-04T13:40:00+03:00
в мире
россия
киев
дмитрий песков
россия
киев
В мире, Россия, Киев, Дмитрий Песков
Песков: пока Киев не принял соответствующие решения, Россия продолжает СВО