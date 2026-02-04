https://ria.ru/20260204/peskov-2072178180.html
ВС России поражают цели, ассоциированные с ВПК Украины, заявил Песков
Вооруженные силы РФ поражают цели, которые считают ассоциированными с военным комплексом Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_0:238:2991:1920_1920x0_80_0_0_989dafb84c052f45da263cccd41f1dc3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков
ВС России поражают цели, ассоциированные с ВПК Украины, заявил Песков
Песков: ВС РФ поражают цели, которые считают ассоциированными с ВПК Украины