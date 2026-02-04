Рейтинг@Mail.ru
Россия является арктическим государством, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 04.02.2026 (обновлено: 13:51 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/peskov-2072177346.html
Россия является арктическим государством, заявил Песков
Россия является арктическим государством, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2026
Россия является арктическим государством, заявил Песков
Россия является арктическим государством в отличие от многих стран Евросоюза, она открыта для взаимодействия в Арктике, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:18:00+03:00
2026-02-04T13:51:00+03:00
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41822/99/418229982_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_48ffe6b3fc2d0105936fefc24db3a789.jpg
https://ria.ru/20260204/arktika-2072176809.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41822/99/418229982_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_71f840cef72ab9d02228600cafb9d4d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Россия является арктическим государством, заявил Песков

Песков: Россия является арктическим государством в отличие от многих стран ЕС

© РИА Новости / Валерий Ярмоленко Арктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Валерий Ярмоленко
Арктика. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия является арктическим государством в отличие от многих стран Евросоюза, она открыта для взаимодействия в Арктике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это наш регион. Мы являемся арктическим государством в отличие от подавляющего большинства стран Евросоюза. Мы открыты для сотрудничества и взаимодействия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Россия является арктическим государством в отличие от многих стран ЕС – Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Арктика нуждается в международном сотрудничестве, заявил Песков
Вчера, 13:17
 
РоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала