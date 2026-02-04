Россия является арктическим государством, заявил Песков

https://ria.ru/20260204/peskov-2072177346.html
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия является арктическим государством в отличие от многих стран Евросоюза, она открыта для взаимодействия в Арктике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это наш регион. Мы являемся арктическим государством в отличие от подавляющего большинства стран Евросоюза. Мы открыты для сотрудничества и взаимодействия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
