Россия является арктическим государством, заявил Песков

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия является арктическим государством в отличие от многих стран Евросоюза, она открыта для взаимодействия в Арктике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это наш регион. Мы являемся арктическим государством в отличие от подавляющего большинства стран Евросоюза. Мы открыты для сотрудничества и взаимодействия", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.