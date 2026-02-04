https://ria.ru/20260204/peskov-2072176970.html
В Кремле не смотрели фильм "Господин никто против Путина"
В Кремле не смотрели фильм "Господин никто против Путина" - РИА Новости, 04.02.2026
В Кремле не смотрели фильм "Господин никто против Путина"
В Кремле не смотрели фильм "Господин Никто против Путина", не будут давать ему оценки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:17:00+03:00
2026-02-04T13:17:00+03:00
2026-02-04T13:19:00+03:00
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071916545_0:48:3556:2048_1920x0_80_0_0_cd5936a47c37b1e91aee5a61bb388f30.jpg
https://ria.ru/20260204/peregovory-2072174672.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071916545_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_b343d232abe0eb59c01e8e3052fbb65c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия
В Кремле не смотрели фильм "Господин никто против Путина"
Песков: в Кремле не смотрели фильм "Господин никто против Путина"