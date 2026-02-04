Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не смотрели фильм "Господин никто против Путина"
13:17 04.02.2026
В Кремле не смотрели фильм "Господин никто против Путина"
В Кремле не смотрели фильм "Господин никто против Путина"
В Кремле не смотрели фильм "Господин Никто против Путина", не будут давать ему оценки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле не смотрели фильм "Господин никто против Путина"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Кремле не смотрели фильм "Господин Никто против Путина", не будут давать ему оценки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, вы знаете, мы не смотрели. Мы не смотрели, такой возможности не было, поэтому мы не можем никак говорить о нем. Было бы неверно, не будучи знакомыми с материалами, давать какие-то оценки", - сказал Песков журналистам.
