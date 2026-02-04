Россия будет отстаивать свои интересы в Арктике, заявил Песков

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. У России большие интересы в Арктике, она будет отстаивать их, используя весь арсенал международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас большие интересы в Арктике, которые мы будем отстаивать с использованием всего арсенала международного права", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.