Россия и Франция ведут контакты на рабочем уровне, заявил Песков
13:15 04.02.2026 (обновлено: 13:29 04.02.2026)
Россия и Франция ведут контакты на рабочем уровне, заявил Песков
Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока не являются примечательными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2026
россия, франция, москва, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Франция, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока не являются примечательными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, на рабочем уровне определенные контакты есть. Но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем", - сказал он журналистам, комментируя вопрос о контактах с Францией.
Ранее Макрон заявил, что в настоящий момент ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
На Западе поставили Макрона на место после слов о Путине
3 февраля, 20:13
 
Россия Франция Москва Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
