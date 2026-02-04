https://ria.ru/20260204/peskov-2072175809.html
Россия и Франция ведут контакты на рабочем уровне, заявил Песков
Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока не являются примечательными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2026
