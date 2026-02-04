https://ria.ru/20260204/peskov-2072175249.html
Делегации в Абу-Даби регулируют время переговоров на месте, заявил Песков
Участники трехсторонней группы регулируют время начала переговоров в Абу-Даби на месте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2026
