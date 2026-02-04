Рейтинг@Mail.ru
Конфронтационная политика стала модной в Брюсселе, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2026
13:12 04.02.2026 (обновлено: 13:28 04.02.2026)
Конфронтационная политика стала модной в Брюсселе, заявил Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Конфронтационная политика стала весьма модной в Брюсселе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Если имеется в виду конфронтация, что сейчас весьма модно в Брюсселе, то, конечно, вряд ли мы сможем это приветствовать, и вряд ли это будет иметь какой-то позитивный эффект", - сказал Песков журналистам, рассуждая о новой политике безопасности в Арктике, заявленной главой евродипломатии Каей Каллас.
Ранее Каллас заявила на конференции в Норвегии, что Евросоюзу необходима новая политика безопасности в Арктике.
Остров архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Россия ответит на попытки игнорировать ее интересы в Арктике, заявили в МИД
Заголовок открываемого материала