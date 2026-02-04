https://ria.ru/20260204/peskov-2072174346.html
Конфронтационная политика стала модной в Брюсселе, заявил Песков
Конфронтационная политика стала весьма модной в Брюсселе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2026
