Работа трехсторонней группы в Абу-Даби начнется в среду, заявил Песков
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Работа трехсторонней группы в Абу-Даби начнется в среду, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:10:00+03:00
2026-02-04T13:10:00+03:00
2026-02-04T13:22:00+03:00
в мире
абу-даби
россия
сша
дмитрий песков
мирный план сша по украине
В мире, Абу-Даби, Россия, США, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
