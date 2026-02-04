Рейтинг@Mail.ru
Работа трехсторонней группы в Абу-Даби начнется в среду, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 04.02.2026 (обновлено: 13:22 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/peskov-2072173593.html
Работа трехсторонней группы в Абу-Даби начнется в среду, заявил Песков
Работа трехсторонней группы в Абу-Даби начнется в среду, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2026
Работа трехсторонней группы в Абу-Даби начнется в среду, заявил Песков
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Работа трехсторонней группы в Абу-Даби начнется в среду, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:10:00+03:00
2026-02-04T13:22:00+03:00
в мире
абу-даби
россия
сша
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260204/peregovory-2072136768.html
абу-даби
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абу-даби, россия, сша, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Абу-Даби, Россия, США, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Работа трехсторонней группы в Абу-Даби начнется в среду, заявил Песков

Песков: работа трехсторонней группы в Абу-Даби начнется в среду

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Работа трехсторонней группы в Абу-Даби начнется в среду, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Работа сегодня начнется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, во сколько сегодня начнутся трехсторонние переговоры в Абу-Даби.
Кроме того, пресс-секретарь президента уточнил, что Кремль не располагает информацией о том, начались ли уже переговоры.
"Сегодня они в Абу-Даби любом случае будут происходить", - добавил он.
​Новый раунд переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта запланирован на 4-5 февраля. Предыдущие переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби продлились два дня - 23-24 января.
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Переговоры по Украине в Абу-Даби проходят в закрытом режиме
Вчера, 11:55
 
В миреАбу-ДабиРоссияСШАДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала