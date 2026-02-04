В России проведут перепись воробьев

Рейтинг@Mail.ru
02:47 04.02.2026 (обновлено: 10:34 04.02.2026)
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Всероссийскую перепись воробьев проведут в стране с 7 по 15 февраля, сообщила РИА Новости член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.
"Перепись проводится ежегодно в два сезона: со вторые по третьи выходные февраля и августа. В феврале воробьев удобно считать на кустах, где как раз в этот период они громко чирикают и еще пока не приступили к размножению. Ближайшая акция — с 7 по 15 февраля 2026 года", — сказала Мостовая, добавив, что в переписи участвуют домовый и полевой воробей.
По ее словам, во многих странах мира домовый воробей резко сократил свою численность. На данный момент специалисты не готовы оценить сокращение его численности в России. Для этого нужны результаты мониторинга за 10-15 лет.
"Очевидно, что без человеческой заботы, любви, сочувствия, которое выражается в обоснованном влиянии на места обитания видов и организации подкормки воробьев, птицам не обойтись. Напомним, что основа рациона для воробьев – это просо или пшено (то есть просо без оболочки). В холодное время воробьи охотнее едят нежареные несоленые семена подсолнечника, а в сильные морозы не откажутся даже от сала, как и многие другие виды птиц, слетающиеся зимой поближе к человеческому жилью", — заключила Мостовая.
Дружба агути и воробья - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Ленинградском зоопарке агути Оливер подружился с воробьем
27 августа 2025, 14:46
 
