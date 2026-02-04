В России проведут перепись воробьев

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Всероссийскую перепись воробьев проведут в стране с 7 по 15 февраля, сообщила РИА Новости член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.

"Перепись проводится ежегодно в два сезона: со вторые по третьи выходные февраля и августа. В феврале воробьев удобно считать на кустах, где как раз в этот период они громко чирикают и еще пока не приступили к размножению. Ближайшая акция — с 7 по 15 февраля 2026 года", — сказала Мостовая, добавив, что в переписи участвуют домовый и полевой воробей.

По ее словам, во многих странах мира домовый воробей резко сократил свою численность. На данный момент специалисты не готовы оценить сокращение его численности в России . Для этого нужны результаты мониторинга за 10-15 лет.