В Финляндии внезапно высказались о переговорах по Украине - РИА Новости, 04.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 04.02.2026 (обновлено: 21:33 04.02.2026)
В Финляндии внезапно высказались о переговорах по Украине
В Финляндии внезапно высказались о переговорах по Украине
Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию вновь не принесут положительных результатов, поскольку основные требования России все еще игнорируются,... РИА Новости, 04.02.2026
В Финляндии внезапно высказались о переговорах по Украине

Мема: переговоры в Абу-Даби провалятся, если Киев и НАТО не услышат РФ

Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
© Фото : UAE Ministry of Foreign Affairs
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию вновь не принесут положительных результатов, поскольку основные требования России все еще игнорируются, предположил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Переговоры по Украине снова провалятся, <…>. НАТО обещает ввести войска на территорию Украины, как только будет достигнуто мирное соглашение. Как Россия может принять присутствие НАТО на Украине, если ее расширение является основной причиной конфликта?" — написал он.
Киев
В США заявили, что украинцы готовы к уступкам по Донбассу
Вчера, 18:38
Мема также отметил, что риторика Владимира Зеленского, который не хочет идти на уступки, практически не изменилась, а Еврокомиссия хочет еще больше усилить давление на Россию и ввести новые санкции.
По мнению политика, Зеленский примет российские условия только тогда, "когда крах Украины будет близок".
В среду делегации Москвы, Киева и Вашингтона завершили первый день нового раунда обсуждений в Абу-Даби. Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, если украинская сторона на переговорах в Абу-Даби изложит идеи по безопасности, которые генсек НАТО Марк Рютте ранее озвучил в Киеве, это покажет, что Владимир Зеленский не хочет мира.
Учения НАТО
В США узнали, какого подвоха боится Украина
Вчера, 16:32

Мирный процесс по Украине

В конце января состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые переговоры должны были пройти 1 февраля, но их перенесли на 4-5-е числа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это связано с дополнительной стыковкой графиков.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Украинские солдаты
"Дикий Запад". Произошедшее на фронте ошеломило наемника ВСУ
Вчера, 17:10
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАбу-ДабиВладимир ЗеленскийСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОЕврокомиссияВооруженные силы Украины
 
 
