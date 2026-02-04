МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Переговоры в Абу-Даби по украинскому урегулированию вновь не принесут положительных результатов, поскольку основные требования России все еще игнорируются, предположил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
Мема также отметил, что риторика Владимира Зеленского, который не хочет идти на уступки, практически не изменилась, а Еврокомиссия хочет еще больше усилить давление на Россию и ввести новые санкции.
По мнению политика, Зеленский примет российские условия только тогда, "когда крах Украины будет близок".
В среду делегации Москвы, Киева и Вашингтона завершили первый день нового раунда обсуждений в Абу-Даби. Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, если украинская сторона на переговорах в Абу-Даби изложит идеи по безопасности, которые генсек НАТО Марк Рютте ранее озвучил в Киеве, это покажет, что Владимир Зеленский не хочет мира.
В конце января состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые переговоры должны были пройти 1 февраля, но их перенесли на 4-5-е числа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это связано с дополнительной стыковкой графиков.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.