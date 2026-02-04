Рубио назвал наиболее сложные темы в переговорах по Украине

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными в переговорах, рассказал в среду госсекретарь США Марко Рубио.
"Плохая новость заключается в том, что остались самые сложные задачи, и тем временем война продолжается", - сказал Рубио на мероприятии в госдепе, отвечая на вопрос, что до сих пор нет прогресса по гарантиям безопасности и территориальным вопросам.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов в закрытом формате, без прессы. Второй раунд трехсторонних переговоров по Украине стартовал в среду в Абу-Даби и продолжится в четверг.
В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, потому что он будет означать конец его политической карьеры.