Рубио назвал наиболее сложные темы в переговорах по Украине
18:47 04.02.2026 (обновлено: 19:17 04.02.2026)
Рубио назвал наиболее сложные темы в переговорах по Украине
Территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными в переговорах, рассказал в среду госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 04.02.2026
украина, в мире, марко рубио, мирный план сша по украине, сша
Украина, В мире, Марко Рубио, Мирный план США по Украине, США
© AP Photo / Mark SchiefelbeinМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Марко Рубио
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Территориальный вопрос и гарантии безопасности Украине остаются наиболее сложными в переговорах, рассказал в среду госсекретарь США Марко Рубио.
"Плохая новость заключается в том, что остались самые сложные задачи, и тем временем война продолжается", - сказал Рубио на мероприятии в госдепе, отвечая на вопрос, что до сих пор нет прогресса по гарантиям безопасности и территориальным вопросам.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов в закрытом формате, без прессы. Второй раунд трехсторонних переговоров по Украине стартовал в среду в Абу-Даби и продолжится в четверг.
В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, потому что он будет означать конец его политической карьеры.
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Рубио рассказал о ходе украинского урегулирования
