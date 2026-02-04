Рейтинг@Mail.ru
В Абу-Даби завершился первый день переговоров по украинскому урегулированию - РИА Новости, 04.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 04.02.2026 (обновлено: 20:56 04.02.2026)
В Абу-Даби завершился первый день переговоров по украинскому урегулированию
В Абу-Даби завершился первый день переговоров по украинскому урегулированию
Делегации Москвы, Киева и Вашингтона завершили первый день переговоров в Абу-Даби, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник. РИА Новости, 04.02.2026
В Абу-Даби завершился первый день переговоров по украинскому урегулированию

В Абу-Даби завершился первый день переговоров между Россией, Украиной и США

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Делегации Москвы, Киева и Вашингтона завершили первый день переговоров в Абу-Даби, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
"Переговоры возобновятся в четверг, поздним утром по местному времени", — написал он в соцсети X.

Как сообщил ему украинский чиновник, Киев оценил состоявшуюся встречу как продуктивную. МИД ОАЭ ранее в среду выразил надежду, что представители трех стран смогут достичь прогресса во время двухдневных контактов.
По словам государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, количество спорных вопросов украинского урегулирования значительно сократилось. Однако он не уточнил, имеет ли в виду, что это произошло именно во время прошедшей встречи.
"Мы посвятили этому целый год. Мы считаем, что добились реального прогресса", — сказал Рубио.
Наиболее сложными по-прежнему остаются территориальный вопрос и гарантии безопасности, добавил он.
Новый раунд обсуждений состоялся там же, где и первая встреча. Представители России и Украины сели друг напротив друга за п-образным столом, американцы расположились посередине. В состав переговорной группы вошли спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
От Москвы участвует делегация Минобороны во главе с начальником ГУ Генштаба адмиралом Игорем Костюковым.
Киев представляют глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, его заместитель Сергей Кислица, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, а также глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.
Мирный процесс по Украине

Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы с участием представителей России, Украины и США прошел 23 и 24 января. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые переговоры должны были пройти 1 февраля, но их перенесли на 4-5-е числа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это дополнительной стыковкой графиков.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией США во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Путиным и Трампом в Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
