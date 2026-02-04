Рейтинг@Mail.ru
МИД ОАЭ опубликовал фотографии с нового раунда переговоров в Абу-Даби
16:41 04.02.2026
МИД ОАЭ опубликовал фотографии с нового раунда переговоров в Абу-Даби
Министерство иностранных дел ОАЭ опубликовало первые фотографии с второго раунда переговоров России, США и Украины. РИА Новости, 04.02.2026
БЕЙРУТ, 4 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел ОАЭ опубликовало первые фотографии с второго раунда переговоров России, США и Украины.
Абу-Даби сегодня начался второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в рамках продолжающихся дипломатических усилий по продвижению политического процесса для урегулирования кризиса", - написано под фотографией, размещенной на официальном сайте эмиратского МИД.
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В ОАЭ объяснили, почему Абу-Даби выбрали местом переговоров по Украине
