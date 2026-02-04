https://ria.ru/20260204/peregovory-2072258545.html
МИД ОАЭ опубликовал фотографии с нового раунда переговоров в Абу-Даби
Министерство иностранных дел ОАЭ опубликовало первые фотографии с второго раунда переговоров России, США и Украины. РИА Новости, 04.02.2026
