https://ria.ru/20260204/peregovory-2072257059.html
МИД ОАЭ заявил о создании атмосферы для плодотворных переговоров по Украине
МИД ОАЭ заявил о создании атмосферы для плодотворных переговоров по Украине - РИА Новости, 04.02.2026
МИД ОАЭ заявил о создании атмосферы для плодотворных переговоров по Украине
Объединенные Арабские Эмираты намерены обеспечить атмосферу, способствующую проведению плодотворных переговоров по украинскому кризису, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:39:00+03:00
2026-02-04T16:39:00+03:00
2026-02-04T16:39:00+03:00
в мире
россия
украина
оаэ
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072254395_0:22:1175:683_1920x0_80_0_0_4ec496b0c259a8da3e4e001e3970b6d1.jpg
https://ria.ru/20260204/oae-2072181474.html
россия
украина
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072254395_37:0:1021:738_1920x0_80_0_0_6ac8c697881d22d271ffa68a81cb0b61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, оаэ, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, ОАЭ, Мирный план США по Украине
МИД ОАЭ заявил о создании атмосферы для плодотворных переговоров по Украине
МИД ОАЭ заявил о создании атмосферы для плодотворных переговоров в Абу-Даби