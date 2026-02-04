Рейтинг@Mail.ru
Площадка проведения переговоров по Украине в Абу-Даби не изменилась
16:33 04.02.2026 (обновлено: 16:39 04.02.2026)
Площадка проведения переговоров по Украине в Абу-Даби не изменилась
Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби проходит на той же площадке, что и первая встреча в конце января, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2026
в мире, украина, абу-даби
В мире, Украина, Абу-Даби
Площадка проведения переговоров по Украине в Абу-Даби не изменилась

© Фото : UAE Ministry of Foreign AffairsВторой раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
АБУ-ДАБИ, 4 фев - РИА Новости. Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби проходит на той же площадке, что и первая встреча в конце января, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее в МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщили, что в Абу-Даби в среду стартовал второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в рамках усилий, направленных на дипломатическое решение кризиса.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в закрытом формате, без прессы.
МИД ОАЭ опубликовал фотографии с нового раунда переговоров в Абу-Даби
Вчера, 16:36
 
