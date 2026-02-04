https://ria.ru/20260204/peregovory-2072255860.html
Площадка проведения переговоров по Украине в Абу-Даби не изменилась
Второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби проходит на той же площадке, что и первая встреча в конце января, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2026
в мире
украина
абу-даби
украина
абу-даби
Второй раунд переговоров в Абу-Даби проходит на той же площадке, что и первый