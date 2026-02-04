Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил закрытый формат переговоров по Украине в ОАЭ - РИА Новости, 04.02.2026
13:45 04.02.2026
Эксперт оценил закрытый формат переговоров по Украине в ОАЭ
Закрытый формат переговоров в ОАЭ по Украине дает процессу шанс на успех, сказал в беседе с РИА Новости эксперт базирующегося в ОАЭ... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:45:00+03:00
2026-02-04T13:45:00+03:00
в мире
оаэ
украина
абу-даби
оаэ
украина
абу-даби
в мире, оаэ, украина, абу-даби
В мире, ОАЭ, Украина, Абу-Даби
АБУ-ДАБИ, 4 фев – РИА Новости. Закрытый формат переговоров в ОАЭ по Украине дает процессу шанс на успех, сказал в беседе с РИА Новости эксперт базирующегося в ОАЭ исследовательско-аналитического центра Trends Мохаммед Рашван.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в закрытом формате, без прессы.
Новая встреча проходит 4 февраля.
"Переговоры в Абу-Даби проводятся в условиях максимальной секретности, поскольку это необходимо для чувствительных переговоров с высокими ставками и даёт процессу шанс на успех", - отметил эксперт.
Фото, опубликованное в соцсети Кирилла Дмитриева - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Дмитриев опубликовал фото Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине
В миреОАЭУкраинаАбу-Даби
 
 
