Умеров заявил о начале переговоров по Украине в Абу-Даби
Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине начался в Абу-Даби, сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. РИА Новости, 04.02.2026
