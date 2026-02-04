Переговоры по Украине в Абу-Даби проходят в закрытом режиме

АБУ-ДАБИ, 4 фев — РИА Новости. Встреча представителей России, США и Украины в Абу-Даби будет закрытой, сообщил РИА Новости источник.
"Эти переговоры проходят в закрытом режиме, прессу не зовут", — сказал собеседник агентства.
Пресс-конференция по итогам не планируется, добавил он.
Украинская делегация уже прибыла в Абу-Даби. Также туда прилетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Российские переговорщики, судя по данным портала Flightradar24, могли приземлиться в столице ОАЭ около 00:10 по московскому времени.
Мирный процесс по Украине
В конце января состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые переговоры должны были пройти 1 февраля, но их перенесли на 4-5-е число. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это связано с дополнительной стыковкой графиков.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.