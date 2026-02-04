Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине в Абу-Даби проходят в закрытом режиме - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 04.02.2026 (обновлено: 13:51 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/peregovory-2072136768.html
Переговоры по Украине в Абу-Даби проходят в закрытом режиме
Переговоры по Украине в Абу-Даби проходят в закрытом режиме - РИА Новости, 04.02.2026
Переговоры по Украине в Абу-Даби проходят в закрытом режиме
Встреча представителей России, США и Украины в Абу-Даби будет закрытой, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:55:00+03:00
2026-02-04T13:51:00+03:00
в мире
абу-даби
россия
сша
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071995973_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_cb54cb54ffb180afb057b419465d8e82.jpg
https://ria.ru/20260204/ukraina-2072127432.html
https://ria.ru/20260203/ukraina-2071844052.html
https://ria.ru/20260203/peremirie-2071812749.html
абу-даби
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071995973_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_0a98c9d29a2ca4072d5cb91a8a06b8c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абу-даби, россия, сша, мирный план сша по украине, дмитрий песков, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, стив уиткофф
В мире, Абу-Даби, Россия, США, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Украина, Стив Уиткофф
Переговоры по Украине в Абу-Даби проходят в закрытом режиме

Российско-украинские переговоры в Абу-Даби проходят в закрытом режиме

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АБУ-ДАБИ, 4 фев — РИА Новости. Встреча представителей России, США и Украины в Абу-Даби будет закрытой, сообщил РИА Новости источник.
"Эти переговоры проходят в закрытом режиме, прессу не зовут", — сказал собеседник агентства.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал переполох на Западе
Вчера, 11:28
Пресс-конференция по итогам не планируется, добавил он.
Украинская делегация уже прибыла в Абу-Даби. Также туда прилетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Российские переговорщики, судя по данным портала Flightradar24, могли приземлиться в столице ОАЭ около 00:10 по московскому времени.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
На Западе сообщили Украине плохие новости о переговорах с Россией
3 февраля, 06:40

Мирный процесс по Украине

В конце января состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием в том числе американских представителей. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые переговоры должны были пройти 1 февраля, но их перенесли на 4-5-е число. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это связано с дополнительной стыковкой графиков.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией во главе с Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вот и делай им подарки: энергетическое перемирие закончилось катастрофой
3 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАбу-ДабиРоссияСШАМирный план США по УкраинеДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраинаСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала