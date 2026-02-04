https://ria.ru/20260204/peregovory-2072130650.html
Украинская делегация прибыла в ОАЭ на переговоры по урегулированию
Украинская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры по урегулированию конфликта, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.02.2026
