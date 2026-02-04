Рейтинг@Mail.ru
Назван размер средней пенсии в России - РИА Новости, 04.02.2026
11:56 04.02.2026 (обновлено: 16:13 04.02.2026)
Назван размер средней пенсии в России
Средний размер пенсии в России в декабре 2025 года составил 23,5 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные Социального фонда. РИА Новости, 04.02.2026
2026
Назван размер средней пенсии в России

Средняя пенсия в России в декабре составила 23 538 рублей

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Средний размер пенсии в России в декабре 2025 года составил 23,5 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные Социального фонда.
Согласно материалам ведомства, в декабре средняя выплата работающим и неработающим пенсионерам составила 23 538 рублей.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года Соцфонд проиндексирует страховые пенсии россиян на 7,6%, что выше уровня инфляции.
Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Новак оценил рост зарплат в России в 2025 году
3 февраля, 11:14
 
