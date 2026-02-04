https://ria.ru/20260204/pensiya-2072136958.html
Назван размер средней пенсии в России
Назван размер средней пенсии в России - РИА Новости, 04.02.2026
Назван размер средней пенсии в России
Средний размер пенсии в России в декабре 2025 года составил 23,5 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные Социального фонда. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:56:00+03:00
2026-02-04T11:56:00+03:00
2026-02-04T16:13:00+03:00
общество
россия
пособие по безработице
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg
https://ria.ru/20260203/novak-2071883378.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_583:0:3312:2047_1920x0_80_0_0_98618c5db5e6ef3421c003acf48bb17e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пособие по безработице
Общество, Россия, Пособие по безработице
Назван размер средней пенсии в России
Средняя пенсия в России в декабре составила 23 538 рублей