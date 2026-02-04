https://ria.ru/20260204/ostanin-2072230959.html
Стендап-комика Останина* осудили за оскорбление чувств верующих
Стендап-комика Останина* осудили за оскорбление чувств верующих - РИА Новости, 04.02.2026
Стендап-комика Останина* осудили за оскорбление чувств верующих
Мещанский суд Москвы приговорил к 5 годам 9 месяцам колонии общего режима стендап-комика Артемия Останина*, обвиняемого в оскорблении чувств верующих и...
москва
Стендап-комика Останина* осудили за оскорбление чувств верующих
Комику Останину дали почти шесть лет колонии за оскорбительные шутки
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к 5 годам 9 месяцам колонии общего режима стендап-комика Артемия Останина*, обвиняемого в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить Останину* наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - огласила приговор судья Олеся Менделеева.
Также суд назначил ему 300 тысяч рублей штрафа и запрет три года администрировать сайты.
Ранее в ходе прений обвинитель попросил суд приговорить комика к 5 годам и 11 месяцам колонии со штрафом в 300 тысяч рублей. Не признавший вину фигурант настаивал на оправдании.
По версии следствия, комик 7 марта прошлого года в развлекательном заведении в центре Москвы
, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, 15 марта Останин* публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, при этом угрожая применением насилия. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.
Останина* арестовали в марте 2025 года, в июне его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.