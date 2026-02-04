Стендап-комика Останина* осудили за оскорбление чувств верующих

Стендап-комик Артемий Останин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. 4 февраля 2026

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к 5 годам 9 месяцам колонии общего режима стендап-комика Артемия Останина*, обвиняемого в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Окончательно назначить Останину* наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - огласила приговор судья Олеся Менделеева.

Также суд назначил ему 300 тысяч рублей штрафа и запрет три года администрировать сайты.

Ранее в ходе прений обвинитель попросил суд приговорить комика к 5 годам и 11 месяцам колонии со штрафом в 300 тысяч рублей. Не признавший вину фигурант настаивал на оправдании.

По версии следствия, комик 7 марта прошлого года в развлекательном заведении в центре Москвы , выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, 15 марта Останин* публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, при этом угрожая применением насилия. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.

Останина* арестовали в марте 2025 года, в июне его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга