Стендап-комика Останина* осудили за оскорбление чувств верующих - РИА Новости, 04.02.2026
15:25 04.02.2026 (обновлено: 15:54 04.02.2026)
Стендап-комика Останина* осудили за оскорбление чувств верующих
Стендап-комика Останина* осудили за оскорбление чувств верующих
Стендап-комика Останина* осудили за оскорбление чувств верующих

Комику Останину дали почти шесть лет колонии за оскорбительные шутки

Стендап-комик Артемий Останин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. 4 февраля 2026
Стендап-комик Артемий Останин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы. 4 февраля 2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к 5 годам 9 месяцам колонии общего режима стендап-комика Артемия Останина*, обвиняемого в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить Останину* наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - огласила приговор судья Олеся Менделеева.
Ведущая Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Суд отменил приговор телеведущей Лазаревой* по иноагентскому делу
Вчера, 09:28
Также суд назначил ему 300 тысяч рублей штрафа и запрет три года администрировать сайты.
Ранее в ходе прений обвинитель попросил суд приговорить комика к 5 годам и 11 месяцам колонии со штрафом в 300 тысяч рублей. Не признавший вину фигурант настаивал на оправдании.
По версии следствия, комик 7 марта прошлого года в развлекательном заведении в центре Москвы, выражая явное неуважение к обществу, выступил с юмористическим представлением, содержащим высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Кроме этого, 15 марта Останин* публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, при этом угрожая применением насилия. Видеозаписи обоих выступлений были опубликованы в интернете.
Останина* арестовали в марте 2025 года, в июне его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Продюсер, сценарист, певец Семен Слепаков** - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Покинувший страну комик-иноагент продолжил зарабатывать в России, пишут СМИ
1 февраля, 15:11
 
