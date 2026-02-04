Рейтинг@Mail.ru
"Будут высланы". Орбан резко отчитал власти Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 04.02.2026
"Будут высланы". Орбан резко отчитал власти Украины
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X жестко осудил ответственных за принудительную мобилизацию на Украине, в результате которой погиб... РИА Новости, 04.02.2026
"Будут высланы". Орбан резко отчитал власти Украины

Орбан назвал использование венгров Киевом в качестве пушечного мяса недопустимым

© Фото : страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X жестко осудил ответственных за принудительную мобилизацию на Украине, в результате которой погиб закарпатский венгр.
"Еще один венгр, отправленный на войну, погиб в результате принудительной мобилизации на Украине. Это недопустимо. Мы поддерживаем семью погибшего и не оставим это безнаказанным. Все украинские чиновники, ответственные за принудительную мобилизацию, будут незамедлительно высланы из Венгрии", — написал он.
Орбан подчеркнул, что Будапешт не позволит использовать свой народ в качестве "пушечного мяса".
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в конце января заявил, что еще один закарпатский венгр пал жертвой принудительной мобилизации на Украине, которая превратилась в "охоту на людей".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБудапештВиктор ОрбанПетер СийяртоДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
