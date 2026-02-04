Главаря ОПГ в Хабаровске приговорили к 22 годам колонии

Остальным фигурантам, в зависимости от степени участия каждого, назначены наказания в виде: пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафа в размере одного миллиона рублей; 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, последующим ограничением свободы на год и штрафа в размере 600 тысяч рублей, 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев и штрафа в размере 500 тысяч рублей.