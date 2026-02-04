Главаря ОПГ в Хабаровске приговорили к 22 годам колонии

ХАБАРОВСК, 4 фев — РИА Новости. Главаря организованной преступной группы (ОПГ) в Хабаровске приговорили к 22 годам колонии и миллионному штрафу за разбои, его подельники также получили длительные сроки заключения, сообщает следственное управление СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Следствие и суд установили, что ОПГ создали с 2023 по 2024 годы четверо ранее привлекавшихся к уголовной ответственности мужчин. Нападали фигуранты на граждан ближнего зарубежья, занимающихся бизнесом и имеющих высокий материальный доход. Так, в 2023 году трое из них напали на сына владельца продуктового магазина в Хабаровске, украли из его квартиры деньги, золото, часы, всего на более чем 2,7 миллиона рублей. В феврале 2024 года трое участников ОПГ напали на мужчину и избили его, он скончался от травм, злоумышленники также избили его супругу. После похитили имущество хозяев дома на сумму более 7,8 миллиона рублей.
"Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере один миллион рублей", — говорится в сообщении следственного управления.
Остальным фигурантам, в зависимости от степени участия каждого, назначены наказания в виде: пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафа в размере одного миллиона рублей; 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, последующим ограничением свободы на год и штрафа в размере 600 тысяч рублей, 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, последующим ограничением свободы на один год и шесть месяцев и штрафа в размере 500 тысяч рублей.
Четверым жителям Хабаровска, в зависимости от роли и степени участия каждого, вменили уголовные статьи "разбой", "убийство".
Преступники дожидались суда под стражей, на их имущество был наложен арест, уточняет следственное управление СК региона.
За время расследования дела было проведено более 30 судебных экспертиз, в качестве свидетелей допрошены более 100 лиц.