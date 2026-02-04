https://ria.ru/20260204/opershtab-2072291775.html
В Мичуринске создали оперативный штаб после схода вагонов
Оперативный штаб создан в Мичуринске после схода вагонов и возгорания бензина в Тамбовской области, сообщил губернатор региона Евгений Первышов. РИА Новости, 04.02.2026
мичуринск
тамбовская область
евгений первышов
мичуринск, тамбовская область, евгений первышов
Мичуринск, Тамбовская область, Евгений Первышов
