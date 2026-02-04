https://ria.ru/20260204/onkologiya-2072071926.html
Врач рассказал, как снизить риски онкологии в любом возрасте
Врач рассказал, как снизить риски онкологии в любом возрасте - РИА Новости, 04.02.2026
Врач рассказал, как снизить риски онкологии в любом возрасте
Отказ от вредных привычек, контроль за весом и вирусной активностью позволят минимизировать риски развития злокачественных заболеваний в любом возрасте, сообщил РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T02:36:00+03:00
2026-02-04T02:36:00+03:00
2026-02-04T06:05:00+03:00
общество
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4c24eb5b34c1a4468c377be9965a1ca3.jpg
https://ria.ru/20260203/onkolog-2071999830.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_01fe41fa70dd2294420d7ece7f71ce0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дальневосточный федеральный университет
Общество, Дальневосточный федеральный университет
Врач рассказал, как снизить риски онкологии в любом возрасте
РИА Новости: отказ от вредных привычек снизит риск онкологии в любом возрасте
ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Отказ от вредных привычек, контроль за весом и вирусной активностью позволят минимизировать риски развития злокачественных заболеваний в любом возрасте, сообщил РИА Новости онколог Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук.
"Отказ от курения и приема алкоголя позволит снизить возможность рака лёгкого, мочевого пузыря, поджелудочной железы, ЖКТ. Контроль массы тела позволит снизить гормональный дисбаланс, способствующий появлению злокачественных новообразований", — рассказал врач в преддверие Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями.
По его словам, инфекции, вызванные H. Pylori (бактерия хеликобактер пилори), и вирус папилломы человека могут привести к развитию злокачественных новообразований желудка, ободочной кишки и шейки матки. Поэтому необходима эрадикационная терапия и контроль за вирусной активностью.
Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.