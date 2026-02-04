Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, как снизить риски онкологии в любом возрасте
02:36 04.02.2026 (обновлено: 06:05 04.02.2026)
Врач рассказал, как снизить риски онкологии в любом возрасте
Врач рассказал, как снизить риски онкологии в любом возрасте - РИА Новости, 04.02.2026
Врач рассказал, как снизить риски онкологии в любом возрасте
Отказ от вредных привычек, контроль за весом и вирусной активностью позволят минимизировать риски развития злокачественных заболеваний в любом возрасте, сообщил РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T02:36:00+03:00
2026-02-04T06:05:00+03:00
общество, дальневосточный федеральный университет
Общество, Дальневосточный федеральный университет
Врач рассказал, как снизить риски онкологии в любом возрасте

РИА Новости: отказ от вредных привычек снизит риск онкологии в любом возрасте

ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – РИА Новости. Отказ от вредных привычек, контроль за весом и вирусной активностью позволят минимизировать риски развития злокачественных заболеваний в любом возрасте, сообщил РИА Новости онколог Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук.
"Отказ от курения и приема алкоголя позволит снизить возможность рака лёгкого, мочевого пузыря, поджелудочной железы, ЖКТ. Контроль массы тела позволит снизить гормональный дисбаланс, способствующий появлению злокачественных новообразований", — рассказал врач в преддверие Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями.
По его словам, инфекции, вызванные H. Pylori (бактерия хеликобактер пилори), и вирус папилломы человека могут привести к развитию злокачественных новообразований желудка, ободочной кишки и шейки матки. Поэтому необходима эрадикационная терапия и контроль за вирусной активностью.
Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
