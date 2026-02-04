Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистан из России в 2025 году вернули 86 детей - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/ombudsmen-2072148249.html
В Узбекистан из России в 2025 году вернули 86 детей
В Узбекистан из России в 2025 году вернули 86 детей - РИА Новости, 04.02.2026
В Узбекистан из России в 2025 году вернули 86 детей
Совместная работа уполномоченных органов Узбекистана и России помогла в 2025 году вернуть на родину 86 узбекистанских детей, находившихся в РФ и оставшихся без... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T12:28:00+03:00
2026-02-04T12:28:00+03:00
россия
узбекистан
мария львова-белова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917297408_0:136:2694:1651_1920x0_80_0_0_45348d28194618e6fe4b8c5bc9761196.png
https://ria.ru/20260203/turtsija-2072005219.html
https://ria.ru/20250519/rebenok-2017792754.html
https://ria.ru/20250819/rossiya-2036304618.html
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917297408_157:0:2538:1786_1920x0_80_0_0_49e96ab2e01c54aad0472ec484314b01.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, узбекистан, мария львова-белова, в мире
Россия, Узбекистан, Мария Львова-Белова, В мире
В Узбекистан из России в 2025 году вернули 86 детей

РИА Новости: в Узбекистан из РФ за год вернули 86 оставшихся без присмотра детей

© Sputnik / Актан ТемиркановЗдание МИД Узбекистана
Здание МИД Узбекистана - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Sputnik / Актан Темирканов
Здание МИД Узбекистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 4 фев – РИА Новости. Совместная работа уполномоченных органов Узбекистана и России помогла в 2025 году вернуть на родину 86 узбекистанских детей, находившихся в РФ и оставшихся без присмотра, сообщила РИА Новости уполномоченная узбекского парламента по правам ребенка Сурайё Рахмонова.
"В целом усилиями уполномоченных органов двух стран, в Узбекистан из России в 2025 году возвращены 86 детей", - сказала Рахмонова, комментируя итоги сотрудничества двух стран в данной сфере в прошлом году.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Турции опровергли сообщения о пропаже 100 тысяч детей за восемь лет
3 февраля, 17:32
Она уточнила, что, в частности 45 детей вернулись на родину в результате двустороннего взаимодействия узбекистанского детского омбудсмена с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
По данным офиса узбекского детского омбудсмена, в 2025 году из РФ в Узбекистан вернули 114 детей, оставшихся без родителей и попечительства в России. "Таких случаев становится меньше - число детей, которые остаются за пределами Узбекистана в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе в России, постепенно снижается", — отметила Рахмонова.
"Благодаря такому сотрудничеству, усилиями уполномоченных органов двух стран детям своевременно оказали всю необходимую помощь и обеспечили им комфортные условия в детских учреждениях регионов пребывания, а также возвращение на родину", — уточнила омбудсмен.
Россия вернула семнадцатилетнюю девушку с Украины при посредничестве Катара - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Россия вернула подростка с Украины при посредничестве Катара
19 мая 2025, 11:19
В 2025 году в офис детского омбудсмена Узбекистана также поступило восемь обращений от её российской коллеги по различным сложным ситуациям, в которых находились дети, как в России, так и в Узбекистане. В центре внимания - оформление опеки родственниками над детьми, оставшимися без родителей в РФ, проверка условий проживания, доступа к образованию ребенка, вывезенного в Россию матерью при проживающем в Узбекистане отце, содействие в репатриации ребенка, являющегося гражданином РФ на родину, а также случаи нарушения прав несовершеннолетних граждан Узбекистана в РФ.
"Обычно такой формат взаимодействия помогает оперативно и действенно решать сложные ситуации, связанные с детьми. Конструктивное сотрудничество будет продолжено", - добавила Рахмонова.
В Узбекистане в 2022 году была сформирована специальная межведомственная группа по установлению и возвращению на родину детей-граждан страны, оставшихся за рубежом без родителей, в основном трудовых мигрантов.
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Из России в Узбекистан с конца июля вернулись 460 человек
19 августа 2025, 15:14
 
РоссияУзбекистанМария Львова-БеловаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала