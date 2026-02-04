В Узбекистан из России в 2025 году вернули 86 детей

ТАШКЕНТ, 4 фев – РИА Новости. Совместная работа уполномоченных органов Узбекистана и России помогла в 2025 году вернуть на родину 86 узбекистанских детей, находившихся в РФ и оставшихся без присмотра, сообщила РИА Новости уполномоченная узбекского парламента по правам ребенка Сурайё Рахмонова.

"В целом усилиями уполномоченных органов двух стран, в Узбекистан из России в 2025 году возвращены 86 детей", - сказала Рахмонова, комментируя итоги сотрудничества двух стран в данной сфере в прошлом году.

Она уточнила, что, в частности 45 детей вернулись на родину в результате двустороннего взаимодействия узбекистанского детского омбудсмена с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой

По данным офиса узбекского детского омбудсмена, в 2025 году из РФ в Узбекистан вернули 114 детей, оставшихся без родителей и попечительства в России. "Таких случаев становится меньше - число детей, которые остаются за пределами Узбекистана в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе в России, постепенно снижается", — отметила Рахмонова.

"Благодаря такому сотрудничеству, усилиями уполномоченных органов двух стран детям своевременно оказали всю необходимую помощь и обеспечили им комфортные условия в детских учреждениях регионов пребывания, а также возвращение на родину", — уточнила омбудсмен.

В 2025 году в офис детского омбудсмена Узбекистана также поступило восемь обращений от её российской коллеги по различным сложным ситуациям, в которых находились дети, как в России, так и в Узбекистане. В центре внимания - оформление опеки родственниками над детьми, оставшимися без родителей в РФ, проверка условий проживания, доступа к образованию ребенка, вывезенного в Россию матерью при проживающем в Узбекистане отце, содействие в репатриации ребенка, являющегося гражданином РФ на родину, а также случаи нарушения прав несовершеннолетних граждан Узбекистана в РФ.

"Обычно такой формат взаимодействия помогает оперативно и действенно решать сложные ситуации, связанные с детьми. Конструктивное сотрудничество будет продолжено", - добавила Рахмонова.