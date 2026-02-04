https://ria.ru/20260204/ogranicheniya-2072198477.html
В аэропорту Краснодара сняли ограничения
В аэропорту Краснодара сняли ограничения - РИА Новости, 04.02.2026
В аэропорту Краснодара сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.02.2026
краснодар
