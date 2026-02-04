https://ria.ru/20260204/obstrel-2072337238.html
В белгородском селе при ракетном обстреле пострадал мужчина
В белгородском селе при ракетном обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 04.02.2026
В белгородском селе при ракетном обстреле пострадал мужчина
Мужчина пострадал при ракетном обстреле в селе Стрелецкое Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.02.2026
белгородская область
украина
В белгородском селе при ракетном обстреле пострадал мужчина
Гладков: в белгородском селе Стрелецкое при ракетном обстреле пострадал мужчина