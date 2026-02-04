В белгородском селе при ракетном обстреле пострадал мужчина

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Мужчина пострадал при ракетном обстреле в селе Стрелецкое Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Стрелецкое Белгородского округа ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями грудной клетки и живота бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале .

Губернатор также добавил, что в селе Стрелецкое повреждены кровли двух частных домов. Информация о других последствиях уточняется.