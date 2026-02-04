Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли жилые дома в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 04.02.2026
15:10 04.02.2026 (обновлено: 16:08 04.02.2026)
ВСУ обстреляли жилые дома в Васильевке Запорожской области
ВСУ обстреляли жилые дома в Васильевке Запорожской области
Несколько многоквартирных жилых домом попали по удар ВСУ в городе Васильевка Запорожской области, сообщила РИА Новости глава Васильевского муниципального округа РИА Новости, 04.02.2026
ВСУ обстреляли жилые дома в Васильевке Запорожской области

РИА Новости: ВСУ обстреляли несколько многоквартирных жилых домов в Васильевке

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Несколько многоквартирных жилых домом попали по удар ВСУ в городе Васильевка Запорожской области, сообщила РИА Новости глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.
"Под обстрел попало несколько многоквартирных жилых дом. В том числе зафиксировано прямое попадание в стену верхнего этажа одного из домов. В остальных выбиты стекла окон и поврежден фасад. Пострадавших нет", - сказала Романиченко.
По ее словам, бригады города уже приступили к устроению последствий обстрела.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Вот и делай им подарки: энергетическое перемирие закончилось катастрофой
3 февраля, 08:00
 
Заголовок открываемого материала