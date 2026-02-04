https://ria.ru/20260204/obstrel-2072223232.html
ВСУ обстреляли жилые дома в Васильевке Запорожской области
Несколько многоквартирных жилых домом попали по удар ВСУ в городе Васильевка Запорожской области, сообщила РИА Новости глава Васильевского муниципального округа РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
