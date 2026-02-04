В ОАЭ объяснили, почему Абу-Даби выбрали местом переговоров по Украине

ДУБАЙ, 4 фев - РИА Новости. Нейтральность ОАЭ позволила им стать местом переговоров между Россией и Украиной, заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

"Решение ОАЭ не выбирать сторону в конфликте России и Украины позволило им стать нейтральной площадкой для мирных переговоров", - сказал он.

Ранее в интервью РИА Новости ОАЭ директор по стратегии в дипломатической академии Анвара Гаргаша Маналь аль-Брейки заявил, что ОАЭ, предоставляя площадку для переговоров по Украине, еще раз подчеркивают свое стремление активном участвовать в разрешении международных конфликтов.

"С моей точки зрения, этот шаг (проведение переговоров в ОАЭ - ред.) полностью соответствует эволюционирующей внешней политике ОАЭ. Я считаю, что ОАЭ вышли за рамки традиционного акцента на двусторонние отношения и перешли к более продвинутой роли, направленной на вклад в региональную и международную стабильность. Сегодня страна стремится не только к экономическим или политическим партнёрствам; на мой взгляд, она позиционирует себя как активный участник управления глобальными рисками и предотвращения эскалации кризисов", - сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, проведение переговоров такого уровня отражает укрепление позиции ОАЭ как государства, способного работать со сложными и крайне чувствительными вопросами, также демонстрирует приверженность превентивной дипломатии, а не исключительно реактивному подходу.

Эксперт отметил, что таким образом "усиливается роль ОАЭ как моста между ведущими державами в период, когда международная система претерпевает серьёзные изменения".