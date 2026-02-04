Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ объяснили, почему Абу-Даби выбрали местом переговоров по Украине - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/oae-2072181474.html
В ОАЭ объяснили, почему Абу-Даби выбрали местом переговоров по Украине
В ОАЭ объяснили, почему Абу-Даби выбрали местом переговоров по Украине - РИА Новости, 04.02.2026
В ОАЭ объяснили, почему Абу-Даби выбрали местом переговоров по Украине
Нейтральность ОАЭ позволила им стать местом переговоров между Россией и Украиной, заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш на Всемирном... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T13:31:00+03:00
2026-02-04T13:31:00+03:00
в мире
оаэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072142386_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_eb2f87a554446a13208d67ab77acaa49.jpg
https://ria.ru/20260204/peregovory-2072177212.html
https://ria.ru/20260204/peskov-2072175249.html
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072142386_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_71887a0efd9c38089577a6bb7ed90b68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ
В мире, ОАЭ
В ОАЭ объяснили, почему Абу-Даби выбрали местом переговоров по Украине

РИА Новости: ﻿нейтральность ОАЭ позволила им стать местом переговоров по Украине

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 4 фев - РИА Новости. Нейтральность ОАЭ позволила им стать местом переговоров между Россией и Украиной, заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
"Решение ОАЭ не выбирать сторону в конфликте России и Украины позволило им стать нейтральной площадкой для мирных переговоров", - сказал он.
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Кремль не планирует информировать об итогах переговоров в ОАЭ
Вчера, 13:18
Ранее в интервью РИА Новости ОАЭ директор по стратегии в дипломатической академии Анвара Гаргаша Маналь аль-Брейки заявил, что ОАЭ, предоставляя площадку для переговоров по Украине, еще раз подчеркивают свое стремление активном участвовать в разрешении международных конфликтов.
"С моей точки зрения, этот шаг (проведение переговоров в ОАЭ - ред.) полностью соответствует эволюционирующей внешней политике ОАЭ. Я считаю, что ОАЭ вышли за рамки традиционного акцента на двусторонние отношения и перешли к более продвинутой роли, направленной на вклад в региональную и международную стабильность. Сегодня страна стремится не только к экономическим или политическим партнёрствам; на мой взгляд, она позиционирует себя как активный участник управления глобальными рисками и предотвращения эскалации кризисов", - сказал эксперт РИА Новости.
По его мнению, проведение переговоров такого уровня отражает укрепление позиции ОАЭ как государства, способного работать со сложными и крайне чувствительными вопросами, также демонстрирует приверженность превентивной дипломатии, а не исключительно реактивному подходу.
Эксперт отметил, что таким образом "усиливается роль ОАЭ как моста между ведущими державами в период, когда международная система претерпевает серьёзные изменения".
"В целом, я считаю, что эта роль носит содержательный, а не символический характер и отражает реальную институциональную зрелость внешней политики ОАЭ", - заключил собеседник агентства.
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Делегации в Абу-Даби регулируют время переговоров на месте, заявил Песков
Вчера, 13:14
 
В миреОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала