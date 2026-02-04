Рейтинг@Mail.ru
СМИ: королева Нидерландов пройдет военную подготовку в качестве резервиста - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/niderlandy-2072075309.html
СМИ: королева Нидерландов пройдет военную подготовку в качестве резервиста
СМИ: королева Нидерландов пройдет военную подготовку в качестве резервиста - РИА Новости, 04.02.2026
СМИ: королева Нидерландов пройдет военную подготовку в качестве резервиста
Королева Нидерландов Максима пройдет военную службу в армии страны в качестве резервиста, сообщил телеканал RTL Nieuws со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T04:16:00+03:00
2026-02-04T04:16:00+03:00
в мире
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107917/74/1079177471_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_335aaf1b8b55e1d4ad716872d3963ac4.jpg
https://ria.ru/20251126/evrosoyuz-2057746526.html
https://ria.ru/20260203/niderlandy-2072018708.html
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107917/74/1079177471_249:0:2000:1313_1920x0_80_0_0_55a07b549b0e0366b40a0a728791d100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды
В мире, Нидерланды
СМИ: королева Нидерландов пройдет военную подготовку в качестве резервиста

RTL: королева Нидерландов пройдет военную подготовку в качестве резервиста

© AP Photo / Pool Photo/Frederic SierakowskiКороль Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима
Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Pool Photo/Frederic Sierakowski
Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 4 фев - РИА Новости. Королева Нидерландов Максима пройдет военную службу в армии страны в качестве резервиста, сообщил телеканал RTL Nieuws со ссылкой на источники.
Королева, как ожидается, пройдет программу военной подготовки, включающую теоретические и физические занятия. В том числе, она научится стрелять и читать карты.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Глава Военного штаба ЕС исключил скорое создание общеевропейской армии
26 ноября 2025, 15:39
Отмечается, что 54-летняя супруга монарха начнет подготовку в неполном формате уже на этой неделе.
В минобороны Нидерландов рассчитывают таким образом популяризировать службу в армии среди голландцев.
Кронпринцесса Нидерландов Амалия ранее в этом году завершила базовую военную подготовку и получила звание капрала.
В ноябре министерство обороны Нидерландов сообщило о запуске программы по подготовке военных резервистов, чтобы к 2030 году увеличить численность армии до 100 тысяч человек. В конце января формирующие новое коалиционное правительство партии сообщили о планах увеличить численность вооруженных сил страны до 122 тысяч.
Нидерланды - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Голландцев превращают в денежный резерв, заявил нидерландский политик
Вчера, 18:32
 
В миреНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала