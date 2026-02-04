СМИ: королева Нидерландов пройдет военную подготовку в качестве резервиста

ГААГА, 4 фев - РИА Новости. Королева Нидерландов Максима пройдет военную службу в армии страны в качестве резервиста, сообщил телеканал Королева Нидерландов Максима пройдет военную службу в армии страны в качестве резервиста, сообщил телеканал RTL Nieuws со ссылкой на источники.

Королева, как ожидается, пройдет программу военной подготовки, включающую теоретические и физические занятия. В том числе, она научится стрелять и читать карты.

Отмечается, что 54-летняя супруга монарха начнет подготовку в неполном формате уже на этой неделе.

В минобороны Нидерландов рассчитывают таким образом популяризировать службу в армии среди голландцев.

Кронпринцесса Нидерландов Амалия ранее в этом году завершила базовую военную подготовку и получила звание капрала.