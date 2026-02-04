https://ria.ru/20260204/niderlandy-2072075309.html
СМИ: королева Нидерландов пройдет военную подготовку в качестве резервиста
Королева Нидерландов Максима пройдет военную службу в армии страны в качестве резервиста, сообщил телеканал RTL Nieuws со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.02.2026
ГААГА, 4 фев - РИА Новости.
Королева Нидерландов Максима пройдет военную службу в армии страны в качестве резервиста, сообщил телеканал RTL Nieuws
со ссылкой на источники.
Королева, как ожидается, пройдет программу военной подготовки, включающую теоретические и физические занятия. В том числе, она научится стрелять и читать карты.
Отмечается, что 54-летняя супруга монарха начнет подготовку в неполном формате уже на этой неделе.
В минобороны Нидерландов
рассчитывают таким образом популяризировать службу в армии среди голландцев.
Кронпринцесса Нидерландов Амалия ранее в этом году завершила базовую военную подготовку и получила звание капрала.
В ноябре министерство обороны Нидерландов сообщило о запуске программы по подготовке военных резервистов, чтобы к 2030 году увеличить численность армии до 100 тысяч человек. В конце января формирующие новое коалиционное правительство партии сообщили о планах увеличить численность вооруженных сил страны до 122 тысяч.