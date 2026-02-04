Рейтинг@Mail.ru
Последствия милитаризации Европы будут непредсказуемыми, заявила Жданова - РИА Новости, 04.02.2026
16:06 04.02.2026 (обновлено: 16:19 04.02.2026)
Последствия милитаризации Европы будут непредсказуемыми, заявила Жданова
в мире, россия, вена, нато, евросоюз, европа, юлия жданова, обсе
В мире, Россия, Вена, НАТО, Евросоюз, Европа, Юлия Жданова, ОБСЕ
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Тенденция на милитаризацию Европы опасна, ее последствия для международной безопасности могут быть непредсказуемыми, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Мы предлагаем воспользоваться функционалом ФСОБ (Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности - ред.) по назначению и обратить внимание государств-участников на опасную тенденцию милитаризации Европы, которая может привести к непредсказуемым последствиям для международного мира и безопасности", - сказала она, выступая в среду на 1126-м пленарном заседании ФСОБ в Вене.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Ввязываться в войну". План США и Европы против России поразил журналиста
3 февраля, 14:52
 
В миреРоссияВенаНАТОЕвросоюзЕвропаЮлия ЖдановаОБСЕ
 
 
