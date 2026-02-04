Последствия милитаризации Европы будут непредсказуемыми, заявила Жданова

ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Тенденция на милитаризацию Европы опасна, ее последствия для международной безопасности могут быть непредсказуемыми, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.