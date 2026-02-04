Рейтинг@Mail.ru
НАТО готовит Европу к войне с Россией, заявила Жданова - РИА Новости, 04.02.2026
16:04 04.02.2026
НАТО готовит Европу к войне с Россией, заявила Жданова
НАТО готовит Европу к войне с Россией, заявила Жданова - РИА Новости, 04.02.2026
НАТО готовит Европу к войне с Россией, заявила Жданова
НАТО готовит Европу к крупномасштабному военному столкновению с Россией в перспективе 2-4 лет, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:04:00+03:00
2026-02-04T16:12:00+03:00
в мире, россия, вена, нато, европа, юлия жданова, обсе
В мире, Россия, Вена, НАТО, Европа, Юлия Жданова, ОБСЕ
НАТО готовит Европу к войне с Россией, заявила Жданова

Жданова: НАТО готовит Европу к войне с Россией в перспективе 2-4 лет

Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. НАТО готовит Европу к крупномасштабному военному столкновению с Россией в перспективе 2-4 лет, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Сегодня мы являемся свидетелями процесса подготовки Североатлантическим альянсом крупномасштабного военного столкновения с Российской Федерацией", - сказала она, выступая в среду на 1126-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене.
По словам дипломата, "в европейских столицах для него уже установлены сроки в перспективе 2-4 лет"
