https://ria.ru/20260204/nato-2072246527.html
НАТО готовит Европу к войне с Россией, заявила Жданова
НАТО готовит Европу к войне с Россией, заявила Жданова - РИА Новости, 04.02.2026
НАТО готовит Европу к войне с Россией, заявила Жданова
НАТО готовит Европу к крупномасштабному военному столкновению с Россией в перспективе 2-4 лет, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:04:00+03:00
2026-02-04T16:04:00+03:00
2026-02-04T16:12:00+03:00
в мире
россия
вена
нато
европа
юлия жданова
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
https://ria.ru/20260202/evropa-2071057677.html
россия
вена
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вена, нато, европа, юлия жданова, обсе
В мире, Россия, Вена, НАТО, Европа, Юлия Жданова, ОБСЕ
НАТО готовит Европу к войне с Россией, заявила Жданова
Жданова: НАТО готовит Европу к войне с Россией в перспективе 2-4 лет