Наемникам на Украине полгода не выплачивают зарплату, заявили силовики - РИА Новости, 04.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 04.02.2026
Наемникам на Украине полгода не выплачивают зарплату, заявили силовики
Наемникам на Украине полгода не выплачивают зарплату, заявили силовики - РИА Новости, 04.02.2026
Наемникам на Украине полгода не выплачивают зарплату, заявили силовики
Иностранным наемникам на Украине полгода не выплачивают зарплату, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 04.02.2026
Наемникам на Украине полгода не выплачивают зарплату, заявили силовики

РИА Новости: иностранным наемникам на Украине полгода не выплачивают зарплату

© AP Photo / Mstyslav Chernov Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Иностранным наемникам на Украине полгода не выплачивают зарплату, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Бывший командир разведроты интернационального легиона Райан О'Лири выступил с заявлением … он сообщил, что задержки с выплатами длятся уже почти шесть месяцев", - сказал собеседник агентства.
По его данным, О'Лири считает несправедливым то, что после длительного пребывания на фронте потребности наемников игнорировались киевским режимом, а также призвал украинское общество и ответственных лиц обратить внимание на нужды наемников.
Военнопленный ВСУ
Украинский пленный рассказал об иностранных наемниках в ВСУ
22 июля 2025, 09:39
 
