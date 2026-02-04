"Бывший командир разведроты интернационального легиона Райан О'Лири выступил с заявлением … он сообщил, что задержки с выплатами длятся уже почти шесть месяцев", - сказал собеседник агентства.

По его данным, О'Лири считает несправедливым то, что после длительного пребывания на фронте потребности наемников игнорировались киевским режимом, а также призвал украинское общество и ответственных лиц обратить внимание на нужды наемников.