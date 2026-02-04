МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Только действующий паспорт и справка об отсутствии судимости требуются от латиноамериканских наемников для вступления в ВСУ, выяснило РИА Новости.

Перуанский вербовщик подразделения ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что лицам, заинтересованным в участии в боевых действиях на Украине в рядах его бригады, достаточно предоставить действующий паспорт и справку об отсутствии судимости.

Боливии и При этом он отметил, что наемники из Эквадора Кубы должны самостоятельно получить шенгенскую визу, чтобы добраться до Украины.

Ранее РИА Новости выяснило, что группа боевиков из Аргентины готовится к отправке на Украину, а в феврале к СЛБ должны присоединиться больше 30 колумбийцев.

В сентябре наемники СЛБ после публикации материала РИА Новости об этом подразделении оправдывались в соцсетях, пытаясь ввести аудиторию в заблуждение о своем статусе юридическими уловками киевского режима, и лишь подтвердили факт участия в боевых действиях на Украине.