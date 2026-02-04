Рейтинг@Mail.ru
Латиноамериканскому наемнику для вступления в ВСУ требуются два документа
03:43 04.02.2026
Латиноамериканскому наемнику для вступления в ВСУ требуются два документа
Латиноамериканскому наемнику для вступления в ВСУ требуются два документа
Только действующий паспорт и справка об отсутствии судимости требуются от латиноамериканских наемников для вступления в ВСУ, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T03:43:00+03:00
2026-02-04T03:58:00+03:00
Латиноамериканскому наемнику для вступления в ВСУ требуются два документа

РИА Новости: латиноамериканцу для вступления в ВСУ нужны два документа

Украинские наемники. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Только действующий паспорт и справка об отсутствии судимости требуются от латиноамериканских наемников для вступления в ВСУ, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик подразделения ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что лицам, заинтересованным в участии в боевых действиях на Украине в рядах его бригады, достаточно предоставить действующий паспорт и справку об отсутствии судимости.
При этом он отметил, что наемники из Эквадора, Боливии и Кубы должны самостоятельно получить шенгенскую визу, чтобы добраться до Украины.
Ранее РИА Новости выяснило, что группа боевиков из Аргентины готовится к отправке на Украину, а в феврале к СЛБ должны присоединиться больше 30 колумбийцев.
В сентябре наемники СЛБ после публикации материала РИА Новости об этом подразделении оправдывались в соцсетях, пытаясь ввести аудиторию в заблуждение о своем статусе юридическими уловками киевского режима, и лишь подтвердили факт участия в боевых действиях на Украине.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Наемники из Аргентины планируют присоединиться к подразделению ВСУ
