https://ria.ru/20260204/naemnik-2072074044.html
Латиноамериканскому наемнику для вступления в ВСУ требуются два документа
Латиноамериканскому наемнику для вступления в ВСУ требуются два документа - РИА Новости, 04.02.2026
Латиноамериканскому наемнику для вступления в ВСУ требуются два документа
Только действующий паспорт и справка об отсутствии судимости требуются от латиноамериканских наемников для вступления в ВСУ, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T03:43:00+03:00
2026-02-04T03:43:00+03:00
2026-02-04T03:58:00+03:00
в мире
украина
эквадор
боливия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
https://ria.ru/20260202/naemniki-2071610517.html
украина
эквадор
боливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, эквадор, боливия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Эквадор, Боливия, Вооруженные силы Украины
Латиноамериканскому наемнику для вступления в ВСУ требуются два документа
РИА Новости: латиноамериканцу для вступления в ВСУ нужны два документа
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Только действующий паспорт и справка об отсутствии судимости требуются от латиноамериканских наемников для вступления в ВСУ, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик подразделения ВСУ
"Специальная латинская бригада" (СЛБ) в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что лицам, заинтересованным в участии в боевых действиях на Украине
в рядах его бригады, достаточно предоставить действующий паспорт и справку об отсутствии судимости.
При этом он отметил, что наемники из Эквадора
, Боливии
и Кубы
должны самостоятельно получить шенгенскую визу, чтобы добраться до Украины.
Ранее РИА Новости выяснило, что группа боевиков из Аргентины
готовится к отправке на Украину, а в феврале к СЛБ должны присоединиться больше 30 колумбийцев.
В сентябре наемники СЛБ после публикации материала РИА Новости об этом подразделении оправдывались в соцсетях, пытаясь ввести аудиторию в заблуждение о своем статусе юридическими уловками киевского режима, и лишь подтвердили факт участия в боевых действиях на Украине.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.