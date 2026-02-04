МВД подготовило критерии оценки автошкол

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. МВД РФ подготовило критерии оценки эффективности организаций, занимающихся обучением водителей в России, соответствующий проект приказа опубликован на МВД РФ подготовило критерии оценки эффективности организаций, занимающихся обучением водителей в России, соответствующий проект приказа опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.

"Основным предметом правового регулирования проекта приказа является определение показателей, критериев и периодичности оценки эффективности реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", - говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, среди критериев, по которым будут оцениваться автошколы, - результаты сдачи кандидатами теоретических и практических экзаменов и статистика попадания в ДТП их выпускников, имеющих стаж вождения менее двух лет. Как уточняется в канале ведомства на платформе Max, результаты планируется формировать на основании сведений об авариях, произошедших по вине данной категории водителей.

"Формирование перечня показателей, оценки эффективности в соответствии с установленными критериями предусматривается осуществлять один раз в год не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным", - отмечается в документе.

Сведения о результатах оценки эффективности автошкол предполагается размещать на официальном сайте Госавтоинспекции России

"Реализация положений проекта приказа будет способствовать решению задач по повышению безопасности дорожного движения, совершенствованию подходов к оценке качества профессионального обучения водителей транспортных средств, поставленных Стратегией повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденной указом президента Российской Федерации от 14 ноября 2025 г. № 841", - подчеркивается в документе.