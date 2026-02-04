Рейтинг@Mail.ru
МВД раскрыло новые детали о жертвах подозреваемых в похищении в Пензе - РИА Новости, 04.02.2026
11:45 04.02.2026 (обновлено: 15:12 04.02.2026)
МВД раскрыло новые детали о жертвах подозреваемых в похищении в Пензе
Двое подозреваемых в похищении человека в Пензе, устроивших перестрелку с полицией в Москве, могут быть причастны к убийству таксиста, сообщила официальный... РИА Новости, 04.02.2026
2026
происшествия, россия, пенза, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пенза, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
МВД раскрыло новые детали о жертвах подозреваемых в похищении в Пензе

МВД: таксист мог стать еще одной жертвой подозреваемых в похищении в Пензе

© Следком/TelegramРабота СК РФ на месте обнаружения тела водителя такси вблизи улицы Большой Филевской в Москве. 4 февраля 2026 года
Работа СК РФ на месте обнаружения тела водителя такси вблизи улицы Большой Филевской в Москве. 4 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Следком/Telegram
Работа СК РФ на месте обнаружения тела водителя такси вблизи улицы Большой Филевской в Москве. 4 февраля 2026 года
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Двое подозреваемых в похищении человека в Пензе, устроивших перестрелку с полицией в Москве, могут быть причастны к убийству таксиста, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Еще одной жертвой подозреваемых в похищении и убийстве заложника на территории Пензенской области мог стать таксист. Тело мужчины обнаружили мои коллеги из ГУУР МВД России в автомобиле на западе Москвы", — написала она в канале на платформе МАХ.
По данным Следственного комитета, 28-29 января двое мужчин похитили в Пензе человека и убили его. Накануне вечером полицейские при поддержке Росгвардии провели в одном из домов на Рублевском шоссе в Москве операцию по их задержанию. Подозреваемые открыли стрельбу, в результате полицейские ликвидировали одного из них и задержали второго.
Волк уточнила, что после совершения преступления в Пензе злоумышленники попытались скрыться и наняли таксиста, который согласился довезти их до столицы. Доехав до места назначения, они убили водителя и оставили тело в машине.
В СК добавили, что таксист просил за поездку 85 тысяч рублей, но по прибытии подозреваемые отказались платить.
По факту стрельбы на Рублевке следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а по факту обнаружения тела таксиста — об убийстве и незаконном хранении оружия.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Застреленный на Рублевке мужчина был судим за двойное убийство
Вчера, 10:05
 
