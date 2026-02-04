МВД раскрыло новые детали о жертвах подозреваемых в похищении в Пензе

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Двое подозреваемых в похищении человека в Пензе, устроивших перестрелку с полицией в Москве, могут быть причастны к убийству таксиста, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По факту стрельбы на Рублевке следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а по факту обнаружения тела таксиста — об убийстве и незаконном хранении оружия.