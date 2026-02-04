NYT: подозреваемый в убийстве бывший муж Джилл Байден не смог внести залог

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Первый муж Джилл Байден, супруги бывшего президента США Джо Байдена, задержанный по подозрению в убийстве нынешней жены, не смог внести залог за освобождение из-под стражи в размере 500 тысяч долларов, сообщает газета New York Times со ссылкой на полицию.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на власти сообщал, что 77-летний Уильям Стивенсон был задержан по обвинению в убийстве нынешней жены. По данным телеканала, 28 декабря полиция прибыла к дому Стивенсонов в Уилмингтоне после сообщения о бытовом конфликте. Правоохранители нашли женщину в гостиной, без сознания - оказание первой помощи не помогло, она скончалась на месте.
"По данным полиции, Стивенсон остается под стражей после того, как не смог внести залог в размере 500 тысяч долларов наличными", - пишет газета.
Издание отмечает, что большая коллегия присяжных предъявила Стивенсону обвинение в убийстве.
Как сообщал ранее телеканал NBC, Джилл и Уильям состояли в браке с 1970 по 1975 год. Они развелись после того, как будущая первая леди встретила Джо Байдена, занимавшего на тот момент пост сенатора от штата Делавэр и тремя годами ранее потерявшего первую жену Нейлию из-за автокатастрофы.