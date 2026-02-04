https://ria.ru/20260204/murmansk-2072104797.html
В Мурманске полностью восстановили электроснабжение
В Мурманске полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 04.02.2026
В Мурманске полностью восстановили электроснабжение
Энергетики полностью восстановили штатную схему электроснабжения Мурманска после масштабной аварии на ЛЭП, сообщила пресс-служба компании "Россети... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:56:00+03:00
2026-02-04T09:56:00+03:00
2026-02-04T10:02:00+03:00
жкх
мурманск
происшествия
североморск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070842799_0:56:3322:1925_1920x0_80_0_0_1e8978fa10eeccafff62ba6056dd7f91.jpg
https://ria.ru/20260204/kirov-2072104634.html
мурманск
североморск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070842799_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_1a053094a7c72774b5e35e34f8bf40b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, мурманск, происшествия, североморск
ЖКХ, Мурманск, Происшествия, Североморск
В Мурманске полностью восстановили электроснабжение
В Мурманске полностью восстановили штатную схему электроснабжения