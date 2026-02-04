Рейтинг@Mail.ru
В Мурманске полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 04.02.2026
09:56 04.02.2026 (обновлено: 10:02 04.02.2026)
В Мурманске полностью восстановили электроснабжение
В Мурманске полностью восстановили электроснабжение
жкх, мурманск, происшествия, североморск
В Мурманске полностью восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЗаснеженная опора ЛЭП
Заснеженная опора ЛЭП. Архивное фото
МУРМАНСК, 4 фев – РИА Новости. Энергетики полностью восстановили штатную схему электроснабжения Мурманска после масштабной аварии на ЛЭП, сообщила пресс-служба компании "Россети Северо-Запад".
"Ночью (на среду – ред.) завершили работы на еще одной линии электропередачи: смонтировали провод и в 7.14 подали напряжение. В настоящее время функционируют все ЛЭП, обеспечивающие электроснабжение Мурманска", - говорится в сообщении.
Специалисты готовятся к демонтажу временных деревянных конструкций. Вместо них установят постоянную металлическую опору.
"Во время работ мощность для электроснабжения Мурманска будет обеспечена в полном объеме", - заверили в компании.
Двадцать третьего января авария на ЛЭП оставила без электроснабжения часть Мурманска и Североморск.
