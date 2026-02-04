Дело завели после гибели мужчины из-за прорыва трубы на юге Москвы

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в результате прорыва трубы с горячей водой на юге Москвы, сообщает столичный главк СК России.

Также в столичной прокуратуре добавили, что дело находится на контроле у ведомства.