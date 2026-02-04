Рейтинг@Mail.ru
Дело завели после гибели мужчины из-за прорыва трубы на юге Москвы
22:32 04.02.2026
Дело завели после гибели мужчины из-за прорыва трубы на юге Москвы
Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в результате прорыва трубы с горячей водой на юге Москвы, сообщает столичный главк СК России. РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
россия
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в результате прорыва трубы с горячей водой на юге Москвы, сообщает столичный главк СК России.
По данным ведомства, 4 февраля в жилом доме на улице Чертановской в городе Москве произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате чего от полученных повреждений погиб местный житель.
"По данному факту Чертановским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", - говорится в канале надзорного ведомства на платформе Max.
Отмечается, что в настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Также в столичной прокуратуре добавили, что дело находится на контроле у ведомства.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Суд арестовал директора УК в Обнинске, где пенсионер обварился в душе
22 января, 19:24
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
