Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали экс-главу ФГАУ "Росжилкомплекс" по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/moskva-2072326394.html
В Москве арестовали экс-главу ФГАУ "Росжилкомплекс" по делу о мошенничестве
В Москве арестовали экс-главу ФГАУ "Росжилкомплекс" по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.02.2026
В Москве арестовали экс-главу ФГАУ "Росжилкомплекс" по делу о мошенничестве
Бывший начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" Валерий Абраменков, фигурант дела о мошенничестве на сумму 1 миллиарда рублей с жилищным фондом Минобороны РФ, заключен... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T22:25:00+03:00
2026-02-04T22:25:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
стройкомплекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251020/delo-2049343865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), стройкомплекс
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Стройкомплекс
В Москве арестовали экс-главу ФГАУ "Росжилкомплекс" по делу о мошенничестве

Экс-главу ФГАУ "Росжилкомплекс" арестовали по делу о мошенничестве на 1 млрд руб

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывший начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" Валерий Абраменков, фигурант дела о мошенничестве на сумму 1 миллиарда рублей с жилищным фондом Минобороны РФ, заключен под стражу, сообщили РИА Новости в СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ФГАУ "Росжилкомплекс" и Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в ООО "ЕРЦ ЖКХ", ООО "ЕИЦ", ООО "ЕПЦ", ООО "Апартпейдж Невский", ООО "АСУ", ООО "Стройкомплекс" и ООО "ЦФКУ", подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Установлено, в период с 2021 по 2024 годы указанные должностные лица, введя в заблуждение работников наблюдательного совета ФГАУ "Росжилкомплекс", организовали заключение однотипных договоров на эксплуатацию, обслуживание недвижимого имущества и оказание иных жилищно-коммунальных услуг в жилищном фонде Минобороны РФ по завышенным ценам, всего на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Отмечается, что в результате преступления государству и ФГАУ "Росжилкомплекс" причинен ущерб в особо крупном размере.
По данным надзорного ведомства, установлены лица, подозреваемые в совершении преступления, в связи с чем в порядке статей 91-92 УПК РФ задержаны бывший начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" Валерий Абраменков, а также руководители ООО "ЕРЦ ЖКХ", ООО "ЕИЦ", ООО "ЕПЦ", ООО "Апартпейдж Невский", ООО "АСУ", ООО "Стройкомплекс" и ООО "ЦФКУ" Инна Миль, Илья Волк, Ниджад Гусейнов.
"По ходатайству следователя ГВСУ СК России Абраменков заключен под стражу, в отношении Миль, Волк и Гусейнова перед судом также заявлены ходатайства об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы", - добавили в СК.
Кроме того, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, допрашиваются свидетели, а также проводятся обыски в организациях, по местам жительства фигурантов дела.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей
20 октября 2025, 13:19
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Стройкомплекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала