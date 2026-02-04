В Москве арестовали экс-главу ФГАУ "Росжилкомплекс" по делу о мошенничестве

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывший начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" Валерий Абраменков, фигурант дела о мошенничестве на сумму 1 миллиарда рублей с жилищным фондом Минобороны РФ, заключен под стражу, сообщили РИА Новости в СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ФГАУ "Росжилкомплекс" и Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России, а также лиц, осуществляющих управленческие функции в ООО "ЕРЦ ЖКХ", ООО "ЕИЦ", ООО "ЕПЦ", ООО "Апартпейдж Невский", ООО "АСУ", ООО " Стройкомплекс " и ООО "ЦФКУ", подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ )", - говорится в сообщении.

Установлено, в период с 2021 по 2024 годы указанные должностные лица, введя в заблуждение работников наблюдательного совета ФГАУ "Росжилкомплекс", организовали заключение однотипных договоров на эксплуатацию, обслуживание недвижимого имущества и оказание иных жилищно-коммунальных услуг в жилищном фонде Минобороны РФ по завышенным ценам, всего на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Отмечается, что в результате преступления государству и ФГАУ "Росжилкомплекс" причинен ущерб в особо крупном размере.

По данным надзорного ведомства, установлены лица, подозреваемые в совершении преступления, в связи с чем в порядке статей 91-92 УПК РФ задержаны бывший начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" Валерий Абраменков, а также руководители ООО "ЕРЦ ЖКХ", ООО "ЕИЦ", ООО "ЕПЦ", ООО "Апартпейдж Невский", ООО "АСУ", ООО "Стройкомплекс" и ООО "ЦФКУ" Инна Миль, Илья Волк, Ниджад Гусейнов.

"По ходатайству следователя ГВСУ СК России Абраменков заключен под стражу, в отношении Миль, Волк и Гусейнова перед судом также заявлены ходатайства об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы", - добавили в СК.