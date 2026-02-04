В Москве пройдет фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" в четвертый раз состоится в Национальном центре "Россия" в Москве 21-23 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала RT.
"Четвертый международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" состоится в Национальном центре "Россия" 21-23 февраля. Цель фестиваля - донесение правды о специальной военной операции всему миру", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в зрительскую программу войдут 38 фильмов известных российских и зарубежных авторов, среди которых ленты РИА Новости, RT, Первого канала, "России 1", НТВ, телеканала "360" и независимых документалистов.
"Среди премьер - картина военного документалиста "RТ.Док" Екатерины Китайцевой - о восстановлении храмов в Донбассе. Также гости мероприятия первыми увидят ленту известного продюсера, сценариста и режиссера Татьяны Борщ "Кровавые марионетки Запада" - о женщинах-политиках, чья общая черта - жажда власти, соседствующая с кровожадностью", - добавили в пресс-службе.
В RT рассказали, что на фестивале будет представлена расширенная международная программа, в которой поучаствуют документалисты из 13 стран: Алжира, Бангладеш, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана, Ливана, Ливии, Палестины, Сирии, Туниса, Турции и Узбекистана. Для участия в фестивале прислали свыше 3 тысяч заявок из более чем 100 стран.
В рамках деловой программы будет рассмотрена реабилитация и адаптация ветеранов СВО в панельной дискуссии "СВОи родные", в ходе круглого стола "Без срока давности" участники приведут доказательства военных преступлений Киева, на дискуссии "Партизаны правды" режиссеры и журналисты из разных стран обсудят, почему несмотря на давление и запреты, документалисты продолжают говорить правду.
Церемония открытия фестиваля состоится 21 февраля в 17.00 мск, а 23 февраля в 17.30 мск состоятся церемония закрытия и грандиозный праздничный концерт ко Дню защитника Отечества, организованный совместно с Национальным центром "Россия".
