Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:47 04.02.2026 (обновлено: 20:48 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/moskva-2072311384.html
В Москве пройдет фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"
В Москве пройдет фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 04.02.2026
В Москве пройдет фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" в четвертый раз состоится в Национальном центре "Россия" в Москве 21-23 февраля,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T20:47:00+03:00
2026-02-04T20:48:00+03:00
культура
москва
донбасс
алжир (провинция)
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984411452_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_0b2cadb25ec22a217c54a622993225d0.jpg
https://ria.ru/20260116/rt-2068407226.html
https://ria.ru/20251219/rt-2063444448.html
москва
донбасс
алжир (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984411452_104:0:724:465_1920x0_80_0_0_e553a17981101d4fe7d14d3c908cfed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, донбасс, алжир (провинция), нтв (телеканал)
Культура, Москва, Донбасс, Алжир (провинция), НТВ (телеканал)
В Москве пройдет фестиваль "RТ.Док: Время наших героев"

Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Москве с 21 по 23 февраля

© RTМеждународный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© RT
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" в четвертый раз состоится в Национальном центре "Россия" в Москве 21-23 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала RT.
"Четвертый международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" состоится в Национальном центре "Россия" 21-23 февраля. Цель фестиваля - донесение правды о специальной военной операции всему миру", - говорится в сообщении.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Видео RT собрали более 40 миллиардов просмотров в соцсетях за 2025 год
16 января, 20:13
В пресс-службе отметили, что в зрительскую программу войдут 38 фильмов известных российских и зарубежных авторов, среди которых ленты РИА Новости, RT, Первого канала, "России 1", НТВ, телеканала "360" и независимых документалистов.
"Среди премьер - картина военного документалиста "RТ.Док" Екатерины Китайцевой - о восстановлении храмов в Донбассе. Также гости мероприятия первыми увидят ленту известного продюсера, сценариста и режиссера Татьяны Борщ "Кровавые марионетки Запада" - о женщинах-политиках, чья общая черта - жажда власти, соседствующая с кровожадностью", - добавили в пресс-службе.
В RT рассказали, что на фестивале будет представлена расширенная международная программа, в которой поучаствуют документалисты из 13 стран: Алжира, Бангладеш, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана, Ливана, Ливии, Палестины, Сирии, Туниса, Турции и Узбекистана. Для участия в фестивале прислали свыше 3 тысяч заявок из более чем 100 стран.
В рамках деловой программы будет рассмотрена реабилитация и адаптация ветеранов СВО в панельной дискуссии "СВОи родные", в ходе круглого стола "Без срока давности" участники приведут доказательства военных преступлений Киева, на дискуссии "Партизаны правды" режиссеры и журналисты из разных стран обсудят, почему несмотря на давление и запреты, документалисты продолжают говорить правду.
Церемония открытия фестиваля состоится 21 февраля в 17.00 мск, а 23 февраля в 17.30 мск состоятся церемония закрытия и грандиозный праздничный концерт ко Дню защитника Отечества, организованный совместно с Национальным центром "Россия".
Стенд канала Russia Today - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Главред The Economist признала превосходство RT над Би-би-си по охвату
19 декабря 2025, 23:01
 
КультураМоскваДонбассАлжир (провинция)НТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала