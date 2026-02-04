Два поезда в сообщении с Крымом остановили из-за ЧП в Тамбовской области

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Два пассажирских поезда в сообщении между Москвой и Симферополем остановлены в пути следования в связи со сходом вагонов в Тамбовской области, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".

"В связи с происшествием в Тамбовской области в пути остановлены два поезда "Таврия". По состоянию на 18.00 мск… №068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается менее, чем на 1 час… №028 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 2 часа", - говорится в сообщении.

Как сообщили в среду РЖД, на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов и загорелись. Сообщалось, что в связи с инцидентом в пути задерживались восемь поездов.

По данным РЖД, речь шла о задержках составов №3 Кисловодск – Москва, №27 Симферополь – Москва, №35 Адлер – Санкт-Петербург, №37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород, №101 Адлер – Москва, №139 Кисловодск – Архангельск, №266 Москва – Новороссийск, №739 Воронеж – Москва.

"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отметили в "Гранд Сервис Экспрессе".