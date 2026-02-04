Рейтинг@Mail.ru
Два поезда в сообщении с Крымом остановили из-за ЧП в Тамбовской области - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 04.02.2026 (обновлено: 18:44 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/moskva-2072292104.html
Два поезда в сообщении с Крымом остановили из-за ЧП в Тамбовской области
Два поезда в сообщении с Крымом остановили из-за ЧП в Тамбовской области - РИА Новости, 04.02.2026
Два поезда в сообщении с Крымом остановили из-за ЧП в Тамбовской области
Два пассажирских поезда в сообщении между Москвой и Симферополем остановлены в пути следования в связи со сходом вагонов в Тамбовской области, сообщает компания РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:41:00+03:00
2026-02-04T18:44:00+03:00
происшествия
москва
симферополь
тамбовская область
гранд сервис экспресс
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072279947_0:578:751:1000_1920x0_80_0_0_9235f609c583e91552a17c9f806ceeef.jpg
https://ria.ru/20260204/chp-2072290413.html
москва
симферополь
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072279947_0:437:751:1000_1920x0_80_0_0_bfed18b8e84f13cfcd5423b0d2dec083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, симферополь, тамбовская область, гранд сервис экспресс , ржд
Происшествия, Москва, Симферополь, Тамбовская область, Гранд Сервис Экспресс , РЖД
Два поезда в сообщении с Крымом остановили из-за ЧП в Тамбовской области

Два поезда в сообщении с Крымом остановили из-за схода вагонов под Тамбовом

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураВозгорание на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области. 4 февраля 2026
Возгорание на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Возгорание на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области. 4 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Два пассажирских поезда в сообщении между Москвой и Симферополем остановлены в пути следования в связи со сходом вагонов в Тамбовской области, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"В связи с происшествием в Тамбовской области в пути остановлены два поезда "Таврия". По состоянию на 18.00 мск… №068 Москва – Симферополь, отправлением 4 февраля, задерживается менее, чем на 1 час… №028 Симферополь – Москва, отправлением 3 февраля, задерживается на 2 часа", - говорится в сообщении.
Как сообщили в среду РЖД, на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов и загорелись. Сообщалось, что в связи с инцидентом в пути задерживались восемь поездов.
По данным РЖД, речь шла о задержках составов №3 Кисловодск – Москва, №27 Симферополь – Москва, №35 Адлер – Санкт-Петербург, №37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород, №101 Адлер – Москва, №139 Кисловодск – Архангельск, №266 Москва – Новороссийск, №739 Воронеж – Москва.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отметили в "Гранд Сервис Экспрессе".
"Гранд Сервис Экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта - поезда-отеля на колесах "ГрандЭкспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Взрыв на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Угрозы жилым домам нет после схода вагонов в Тамбовской области
Вчера, 18:23
 
ПроисшествияМоскваСимферопольТамбовская областьГранд Сервис ЭкспрессРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала