В Москву вылетел самолет с девушкой, пострадавшей в ДТП под Красноярском
17:51 04.02.2026 (обновлено: 23:12 04.02.2026)
В Москву вылетел самолет с девушкой, пострадавшей в ДТП под Красноярском
В Москву вылетел самолет с девушкой, пострадавшей в ДТП под Красноярском
В Москву вылетел самолет с девушкой, пострадавшей в ДТП под Красноярском
2026
В Москву вылетел самолет с девушкой, пострадавшей в ДТП под Красноярском

© Фото : Прокуратура Красноярского края/TelegramПоследствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Прокуратура Красноярского края/Telegram
Последствия ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузового автомобиля в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Борт санавиации вылетел в Москву с одной из несовершеннолетних девушек, пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Борт санавиации с одной из девушек, пострадавших в ДТП, вылетел в Российскую детскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова (город Москва)", - сказала собеседница агентства.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "газелью" и грузовиком. Водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. После аварии было госпитализировано семь пострадавших. Одна из них находится в крайне тяжелом состоянии. Шестерым из них 17 лет, одному 18 лет.
Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Виновника ДТП под Красноярском лишали прав в 2023 году
