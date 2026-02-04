В Москву вылетел самолет с девушкой, пострадавшей в ДТП под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости . Борт санавиации вылетел в Москву с одной из несовершеннолетних девушек, пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "газелью" и грузовиком. Водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. После аварии было госпитализировано семь пострадавших. Одна из них находится в крайне тяжелом состоянии. Шестерым из них 17 лет, одному 18 лет.