В Москву вылетел самолет с девушкой, пострадавшей в ДТП под Красноярском
В Москву вылетел самолет с девушкой, пострадавшей в ДТП под Красноярском - РИА Новости, 04.02.2026
В Москву вылетел самолет с девушкой, пострадавшей в ДТП под Красноярском
Борт санавиации вылетел в Москву с одной из несовершеннолетних девушек, пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе в Красноярском крае,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:51:00+03:00
2026-02-04T17:51:00+03:00
2026-02-04T23:12:00+03:00
происшествия
москва
красноярский край
москва
красноярский край
КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. Борт санавиации вылетел в Москву с одной из несовершеннолетних девушек, пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Борт санавиации с одной из девушек, пострадавших в ДТП, вылетел в Российскую детскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова (город Москва
)", - сказала собеседница агентства.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "газелью" и грузовиком. Водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. После аварии было госпитализировано семь пострадавших. Одна из них находится в крайне тяжелом состоянии. Шестерым из них 17 лет, одному 18 лет.
Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).