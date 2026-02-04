Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ обсудят Украину в ходе визита в Москву

ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу в ходе общения в Москве 5-6 февраля затронут усилия по прекращению конфликта на Украине и роль ОБСЕ в достижении мира, заявила Организация.