Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ обсудят Украину в ходе визита в Москву
Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ обсудят Украину в ходе визита в Москву - РИА Новости, 04.02.2026
Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ обсудят Украину в ходе визита в Москву
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу в ходе общения в Москве 5-6 февраля затронут усилия по прекращению конфликта на Украине и... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
москва
украина
феридун синирлиоглу
сергей лавров
обсе
швейцария
москва
украина
Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ обсудят Украину в ходе визита в Москву
Кассис и Синирлиоглу обсудят Украину в ходе визита в Москву 5-6 февраля