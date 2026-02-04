Рейтинг@Mail.ru
04.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 04.02.2026
Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ обсудят Украину в ходе визита в Москву
Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ обсудят Украину в ходе визита в Москву - РИА Новости, 04.02.2026
Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ обсудят Украину в ходе визита в Москву
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу в ходе общения в Москве 5-6 февраля затронут усилия по прекращению конфликта на Украине и... РИА Новости, 04.02.2026
Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ обсудят Украину в ходе визита в Москву

Кассис и Синирлиоглу обсудят Украину в ходе визита в Москву 5-6 февраля

ВЕНА, 4 фев - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу в ходе общения в Москве 5-6 февраля затронут усилия по прекращению конфликта на Украине и роль ОБСЕ в достижении мира, заявила Организация.
Отмечается, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швейцарии, федеральный советник Иньяцио Кассис, и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу 5-6 февраля посетят Москву для встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
"Обсуждения будут сосредоточены на важности поддержания устойчивого многостороннего диалога и дальнейшем участии ОБСЕ в качестве платформы для диалога и возобновления конструктивных контактов с целью решения более широких проблем безопасности на пространстве ОБСЕ. Стороны также затронут усилия по прекращению войны на Украине и возможную роль ОБСЕ в содействии достижению справедливого и прочного мира", - говорится в заявлении ОБСЕ.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Полянский призвал ОБСЕ осудить удары ВСУ по мирным жителям
29 января, 14:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияМоскваУкраинаФеридун СинирлиоглуСергей ЛавровОБСЕМирный план США по Украине
 
 
