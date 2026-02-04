https://ria.ru/20260204/moskva-2072179864.html
Ликсутов: площадь инфраструктуры ОЭЗ "Технополис Москва" выросла в 3 раза
москва
Ликсутов: площадь инфраструктуры ОЭЗ "Технополис Москва" выросла в 3 раза
Ликсутов: площадь инфраструктуры "Технополиса Москва" выросла в 3 раза с 2016 г
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Площадь инфраструктуры ОЭЗ "Технополис Москва" выросла в три раза с сентября 2016 года, когда особая экономическая зона перешла в ведение столицы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Столичная особая экономическая зона перешла в управление города более девяти лет назад по решению мэра Москвы Сергея Собянина. За это время правительством Москвы реализованы проекты по присоединению новых площадок и открытию высокотехнологичных производств", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он добавил, что благодаря этому площадь промышленной и административной инфраструктуры особой экономической зоны увеличилась более чем в три раза и превысила 2,1 миллиона квадратных метров.
Также ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о достижениях столичной ОЭЗ и поздравил ее с 20-летием.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" является территорией с особым налоговым режимом, в котором для инвесторов высокотехнологичного бизнеса действует широкий пакет преференций. Так, компании со статусом резидента освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет. Также ставка налога на прибыль для них снижена в 12,5 раза — до 2%.
В прошлом месяце Ликсутов отмечал, что число рабочих мест на предприятиях особой экономической зоны "Технополис Москва" выросло с сентября 2016 года в десять раз.